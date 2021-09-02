Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях Польши будет действовать в течение 30 дней и может быть продлён. Он затронул 183 населённых пункта.
Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии.
28 августа военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе с Белоруссией для борьбы с нелегальным мигрантами.
Как указал премьер-министр Польши Матешу Моравецкий, польское правительство продолжает придерживаться жесткой политической риторики по вопросу нелегальной миграции, и в перспективе Варшава будет бороться с незаконным въездом на территорию страны.
23 августа в Польше заявили о о строительстве забора на границе с Белоруссией.
В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза по якобы содействию потоку нелегалов нелепы. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границыстраны, призвав закрыть «каждый ее метр».
17 августа Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы опубликовала кадры с вытеснением белорусскими погранвойсками группы беженцев на территорию республики. В связи с произошедшим Вильнюс направил Минску ноту протеста. В СОГГ указали, что силовики вытеснили мигрантов в Литву, а затем сами незаконно пересекли границу. Подобный инцидент МВД страны назвало провокацией.