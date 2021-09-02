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18:44 (мск), источник: РБК

В Магадане в ответ на идею о новых городах напомнили о проблемах старых

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РБК прокомментировал предложение построить новые города-миллионники в Сибири и на Дальнем Востоке. Он предложил оценить инициативу с точки зрения возможности улучшить качество жизни в тех городах, которые есть сейчас. Он, как и вице-премьер Трутнев, считает, что для начала нужно повысить качество жизни в старых городах.

Источник: Reuters

«Сегодня, если говорить по Дальнему Востоку, надо решать вопрос качества жизни. Если мы решим качество жизни, во всяком случае, хотя бы в региональных столицах (я сейчас говорю за Магаданскую область), то не надо будет строить новый город, если применительно для Колымы», — объяснил Носов.

Он предложил свою трактовку идеи — «строительство городов с новым качеством жизни». В этом контексте «новым городом» может стать и уже существующий.

«Надо просто оценить, можем ли мы это качество жизни за счет реноваций, реконструкций, строительства новых объектов, сноса старых сделать в существующих населенных пунктах», — объяснил он.

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С идеей строительства новых городов в Сибири в начале августа выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил создать от трех до пяти крупных научно-промышленных и экономических центров с населением минимум 300−500 тыс. человек, а заодно перенести через Урал столицу России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея требует «тщательной проработки», а 22 августа Владимир Путин объявил о необходимости подготовить и оформить все предложенные министром обороны идеи и дал соответствующее поручение правительству.

Со схожей идеей выступил и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В интервью РБК он заявил: «Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тыс. человек в эту агломерацию, у нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке». Он отметил, что бизнес-модель такого города уже просчитывается.

Однако в необходимости таких масштабных строек усомнился зампред правительства и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.

Он предложил сначала привести в порядок существующие города Дальнего Востока, в том числе Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов.

«Мы исходим из того, что людей надо обеспечивать и жильем, и работой. Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности», — констатировал он.

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