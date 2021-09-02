18:44 (мск), источник: РБК
В Магадане в ответ на идею о новых городах напомнили о проблемах старых
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РБК прокомментировал предложение построить новые
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Сегодня, если говорить по Дальнему Востоку, надо решать вопрос качества жизни. Если мы решим качество жизни, во всяком случае, хотя бы в региональных столицах (я сейчас говорю за Магаданскую область), то не надо будет строить новый город, если применительно для Колымы», — объяснил Носов.
«Надо просто оценить, можем ли мы это качество жизни за счет реноваций, реконструкций, строительства новых объектов, сноса старых сделать в существующих населенных пунктах», — объяснил он.
С идеей строительства новых городов в Сибири в начале августа выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил создать от трех до пяти крупных
Со схожей идеей выступил и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В интервью РБК он заявил: «Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый
Однако в необходимости таких масштабных строек усомнился зампред правительства и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.
«Мы исходим из того, что людей надо обеспечивать и жильем, и работой. Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности», — констатировал он.