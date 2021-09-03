00:38 (мск), источник: Известия
Вынужденная просадка: в Росавиации заявили о нехватке денег на подготовку пилотов
Кто профинансирует закупку тренажеров для летчиков.
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Авиационные власти России заявили о нехватке средств на подготовку коммерческих пилотов. Росавиация попросила правительство выделить на это деньги из федерального бюджета на период 2022—2024 годов. Минтрансу, Минфину и Агентству воздушного транспорта поручено проработать вопрос финансирования закупки тренажеров, в том числе за счет перевозчиков. На авиабизнес хотят частично переложить расходы по закупке учебных машин для образовательных учреждений, указал источник «Известий» в одной из компаний.
Но перевозчикам самим не хватает тренажеров для действующих пилотов, заявили в Red Wings. Подготовка летчиков — государственная задача, но и авиакомпании должны быть заинтересованы в качественном обучении пилотов, им необходимо тесно взаимодействовать с вузами, указывают эксперты.
В Росавиации заявили об отсутствии достаточных средств на финансовое обеспечение
Согласно документу, Росавиация попросила правительство выделить деньги на оборудование для подготовки пилотов из федерального бюджета на период 2022—2024 годов. На совещании 22 июля
— Указанный вопрос в настоящее время рассматривается в рамках формирования проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — сообщили «Известиям» в
В Минтрансе вопросы «Известий» перенаправили в Росавиацию, там на них не ответили.
На перевозчиков хотят частично переложить расходы по закупке тренажеров для образовательных учреждений, опасается источник «Известий» в одной из авиакомпаний. По словам другого собеседника в отрасли, Росавиация не первый раз просит бизнес оказать содействие в поддержке учебных заведений и каждый год указывает на недостаток средств для них. В частности, в отчете агентства за 2020 год сказано, что «на протяжении ряда лет подготовка летных специалистов осуществляется в условиях хронического недофинансирования».
Таким образом, если до 2021 года ежегодное фактическое финансирование образовательных учреждений гражданской авиации на обеспечение летной практики составляло 1,37 млрд рублей, то сейчас это 2,1 млрд рублей, следует из отчета.
При этом для обеспечения летной практики образовательным организациям ежегодно требуется 5,2 млрд рублей, то есть «ежегодный дефицит бюджетных ассигнований на летную подготовку коммерческих пилотов ежегодно составляет 3,1 млрд рублей», следует из документа. Там же сказано, что на период 2021—2023 годов требуется 10,5 млрд рублей для приобретения 30 тренажерных устройств.
Пилотов готовят подведомственные Росавиации
В России недостаточно полнопилотажных тренажеров для действующих пилотов, которые дважды в год должны проходить на них подготовку, сказал «Известиям» представитель авиакомпании Red Wings. Он добавил, что учел устройства как подведомственных Росавиации образовательных учреждений, так и коммерческих организаций. По словам представителя Red Wings, летные училища обеспечивают первичную подготовку пилотов, и
— До пандемии авиакомпании отправляли часть пилотов на периодическую подготовку за рубеж, хотя расходы при этом выше. Но в 2020—2021 годы это стало настоящей проблемой, дефицит тренажеров есть практически по всем типам эксплуатируемых в России судов, особенно острый — для Boeing 777 и Sukhoi Superjet 100, — обозначил проблему представитель перевозчика.
Он указал, что стоимость полнопилотажных тренажеров сопоставима со стоимостью самолета, поэтому для авиакомпании покупать устройство имеет смысл только при наличии большого парка судов соответствующего типа.
Источник «Известий» в одной из авиакомпаний сообщил, что образовательные учреждения продают перевозчикам слоты на имеющиеся у них тренажеры. Компании заключают договоры с вузами и используют их машины для подготовки действующих пилотов, пояснил другой собеседник в отрасли.
— Те тренажеры, которые есть у образовательных учреждений, в значительной степени используются в интересах авиакомпаний, которые их арендуют. В особенности это стало актуально в период пандемии, — добавил источник «Известий» в отрасли.
У «Уральских авиалиний» есть собственный тренажер для подготовки пилотов на воздушные суда семейства Airbus A320, который сегодня полностью покрывает потребности, сказали в компании. Другие перевозчики на запрос не ответили. Собеседник «Известий» в отрасли указал, что авиакомпании группы «Аэрофлот», Utair и S7 сами покрывают все потребности по подготовке действующих пилотов.
Подготовка летчиков — государственная задача, и финансирование должно быть обеспечено, считает член совета клуба «Опыт» (клуб ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации), бывший начальник управления высших учебных заведений министерства гражданской авиации СССР Юрий Дарымов. По его словам, авиакомпании должны быть заинтересованы в качественной подготовке пилотов, поэтому необходимо взаимодействие перевозчиков с летными учебными заведениями. Подготовка пилотов — это общая задача, заключил он.
«Аэрофлот» ежегодно перечисляет Росавиации около 2 млрд рублей за счет компенсационных сборов с иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты по транссибирскому, трансполярному и трансазиатскому маршрутам через воздушное пространство России (роялти), писали СМИ в начале 2020 года со ссылкой на заместителя министра финансов Андрея Иванова. Агентство их тратит в том числе на закупку авиатренажеров. Объем получаемых роялти «Аэрофлот» не раскрывает, но в бухгалтерской отчетности группы по международным стандартам указана статья «доходы по соглашениям с авиакомпаниями». В 2020 году они составили 17,6 млрд рублей, что на 57% меньше допандемического 2019 года (40,9 млрд рублей). В первом полугодии этого года «Аэрофлот» получил от других авиакомпаний почти 7,7 млрд рублей.
Максим Талавринов