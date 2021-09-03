Минприроды: качество жизни 3 млн россиян улучшится благодаря ликвидации свалок в 2021 году

«В этом году завершается ликвидация 14 свалок, в том числе в Челябинске, это одна из крупнейших в стране. Будет рекультивировано девять опасных объектов, в том числе три полигона в Московской области: “Вальцово”, “Царево”, “Слизнево”. За цифрами всегда стоят люди. У трех миллионов человек улучшится качество жизни после устранения этих объектов», — рассказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2—4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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