Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: окончание Второй мировой войныОкончание Второй мировой войны, основание старейшего в Европе государства и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
02:15 (мск), источник: ТАСС

Минприроды: качество жизни 3 млн россиян улучшится благодаря ликвидации свалок в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Девять опасных объектов и 14 крупных свалок будет ликвидировано в России до конца 2021 года. Это позволит улучшить качество жизни 3 млн россиян, рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

Источник: AP 2021

«В этом году завершается ликвидация 14 свалок, в том числе в Челябинске, это одна из крупнейших в стране. Будет рекультивировано девять опасных объектов, в том числе три полигона в Московской области: “Вальцово”, “Царево”, “Слизнево”. За цифрами всегда стоят люди. У трех миллионов человек улучшится качество жизни после устранения этих объектов», — рассказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2—4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Еще больше интересного о природе


 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
В Карском море найден атомный реактор подлодки
Сноуден предупредил россиян об опасности смартфонов (видео)
Россия организует чартерные поезда для ввоза трудовых мигрантов
Нидерланды попросили Россию поделиться информацией о сбитом MH17
Названы самые смешные снимки животных 2021 года (фото)
Польша ввела чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами
ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса из-за США
Горячие темы на Авто
А может вам ключи от квартиры, где деньги лежат? 175
ХАЙП, как много в этом звуке для "одноклеточных" слилось... Российская туристка застряла в саркофаге Святого Лазаря на Кипре... 120
Авто для дамы. 117
Пишите --читаете --отвечаете -- 94
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Почему жена Мягкова не пришла на прощание с мужем
Гарри обратится к королевской семье с просьбой
Леди
Как выглядит 25-летняя американка размера плюс-сайз с целлюлитом Мик Зазон поправилась из-за того, что бросила профессиональный спорт
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь