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03:15 (мск), источник: Известия

Росимущество поддержало инициативу о передаче конфиската малоимущим

Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества нуждающимся. Это следует из письма (есть в распоряжении «Известий») за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, который выступил с этим предложением. Пресс-служба ведомства подтвердила подлинность документа.

Источник: РИА "Новости"

Как уже писали «Известия», в начале августа Народный фронт обратился в Росимущество (ведомство является уполномоченным органом по распоряжению конфискованных товаров) с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода.

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Как уже писали «Известия», общественники отметили, что ценные товары уничтожаются партиями, притом что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

ОНФ предложил изменить правила по уничтожению конфиската. Естественно, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными, уточнили в Народном фронте. Операторами по распределению помощи было предложено сделать благотворительные организации.

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — сказано в письме Росимущества в адрес ОНФ.

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