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05:17 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Чехии заявил, что отношения с Россией достигли критической точки

Полностью отказываться от отношений с Россией было бы недальновидно, считает глава чешского МИДа Якуб Кулганек. По его словам, отношения двух стран достигли критической точки после взрывов во Врбетице. Однако он уверен, что России и Чехии надо попытаться восстановить диалог.

Источник: РИА "Новости"

В колонке для чешского портала iDNES министр заявил, что отношения двух стран постепенно ухудшались с 2014 года. «Я не хочу скрывать тот факт, что чешско-российские отношения во многом достигли критической отметки», — говорится в статье Кулганека, также опубликованной на сайте МИДа.

Министр отмечает, что полный отказ от отношений с Россией, «к которому призывает часть политического спектра, был бы недальновидным».

Он уверен, что надо стремиться к восстановлению взаимоотношений, «даже если это будет долгий и, несомненно, тернистый путь». «Состояние российско-чешских двусторонних отношений нельзя сводить к нашим напряженным отношениям с нынешним политическим руководством России. Россия является влиятельной страной с географическим, экономическим и культурным влиянием», — написал глава чешского МИДа.

По мнению Якуба Кулганека, в наши дни «не иметь отношений с Россией просто невозможно».

«Об этом свидетельствует саммит президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне этого года или встреча канцлера Ангелы Меркель (с Владимиром Путиным.— “Ъ”) на прошлой неделе. Ни страны Балтии, ни Польша не прерывали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно стали даже крепче, чем наши», — пояснил министр.

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Кулганек убежден, что отношения с Россией должны быть продиктованы «не преувеличенными эмоциями», а рациональностью и прагматизмом. Он подчеркнул, что также нельзя пренебрегать экономическими связями с Москвой. «Восстановление отношений с Россией будет долгим процессом. Тем не менее, власти (двух стран.— “Ъ”) должны попытаться начать переговоры, однако их результат нельзя предсказать», — добавил глава МИД Чехии.

Взрывы на складах в деревне Врбетице, где хранились боеприпасы чешской фирмы, занимавшейся поставкой оружия на Украину, произошли в декабре 2014 года. В апреле 2021 года Прага заявила о причастности ко взрывам агентов ГРУ Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова). Москва обвинения отвергает. Из-за скандала Чехия выслала 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Москва также представила список недружественных стран, куда вошли Чехия и США.

В июне власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба от взрывов. Ущерб оценивался в 650 млн крон (около €25,5 млн). В июле президент Чехии Милош Земан официально поддержал законопроект о выплате компенсации пострадавшим от взрывов.

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