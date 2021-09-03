МИД Чехии заявил, что отношения с Россией достигли критической точки

В колонке для чешского портала iDNES министр заявил, что отношения двух стран постепенно ухудшались с 2014 года. «Я не хочу скрывать тот факт, что чешско-российские отношения во многом достигли критической отметки», — говорится в статье Кулганека, также опубликованной на сайте МИДа.
Министр отмечает, что полный отказ от отношений с Россией, «к которому призывает часть политического спектра, был бы недальновидным».
Он уверен, что надо стремиться к восстановлению взаимоотношений, «даже если это будет долгий и, несомненно, тернистый путь». «Состояние российско-чешских двусторонних отношений нельзя сводить к нашим напряженным отношениям с нынешним политическим руководством России. Россия является влиятельной страной с географическим, экономическим и культурным влиянием», — написал глава чешского МИДа.
По мнению Якуба Кулганека, в наши дни «не иметь отношений с Россией просто невозможно».
«Об этом свидетельствует саммит президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне этого года или встреча канцлера Ангелы Меркель (с Владимиром Путиным.— “Ъ”) на прошлой неделе. Ни страны Балтии, ни Польша не прерывали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно стали даже крепче, чем наши», — пояснил министр.
Кулганек убежден, что отношения с Россией должны быть продиктованы «не преувеличенными эмоциями», а рациональностью и прагматизмом. Он подчеркнул, что также нельзя пренебрегать экономическими связями с Москвой. «Восстановление отношений с Россией будет долгим процессом. Тем не менее, власти (двух стран.— “Ъ”) должны попытаться начать переговоры, однако их результат нельзя предсказать», — добавил глава МИД Чехии.
Взрывы на складах в деревне Врбетице, где хранились боеприпасы чешской фирмы, занимавшейся поставкой оружия на Украину, произошли в декабре 2014 года. В апреле 2021 года Прага заявила о причастности ко взрывам агентов ГРУ Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова). Москва обвинения отвергает. Из-за скандала Чехия выслала 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Москва также представила список недружественных стран, куда вошли Чехия и США.
В июне власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба от взрывов. Ущерб оценивался в 650 млн крон (около €25,5 млн). В июле президент Чехии Милош Земан официально поддержал законопроект о выплате компенсации пострадавшим от взрывов.