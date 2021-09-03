МИД Белоруссии заявил об отказе ЕС обсуждать миграционную проблему

Макей рассказал, что Белоруссия с апреля предлагает организовать консультации по вопросам нелегальной миграции, но ЕС «категорически отказывается». «Мы вынуждены в условиях санкций, санкционного давления и попыток оказать внешнее воздействие… бросать все ресурсы на защиту от внешних угроз и укрепление нашей пограничной безопасности», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Белоруссия призывает страны Запада «соблюдать свои международные обязательства, под которыми они подписывались», отметил Владимир Макей. Он убежден, что ситуация на западных границах Белоруссии является следствием политики ЕС. «Этот кризис возник в умах западных политиков», — считает министр.
Макей отметил, что «смешно слушать» утверждения Запада о том, что Белоруссия «развязала гибридную войну против Евросоюза». «Десятимиллионная Беларусь объявила гибридную войну пятисотмиллионному Европейскому союзу. Ни о какой гибридной войне здесь и речи быть не может», — подчеркнул министр иностранных дел.
2 сентября Польша ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Это связано с ростом числа мигрантов из Ирака и Афганистана. С начала августа польские пограничники зафиксировали больше 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Министр обороны Польши обвинял в проблемах с мигрантами на границе Минск и Москву.