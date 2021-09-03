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02:31 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил об отказе ЕС обсуждать миграционную проблему

Белоруссия в течение нескольких месяцев предлагает Евросоюзу обсудить миграционную проблему, но получает отказ, сообщил глава белорусского МИДа Владимир Макей. Он раскритиковал ЕС за обвинение Минска в «гибридной войне» и заявил, что кризис «возник в умах западных политиков».

Источник: AP 2021

Макей рассказал, что Белоруссия с апреля предлагает организовать консультации по вопросам нелегальной миграции, но ЕС «категорически отказывается». «Мы вынуждены в условиях санкций, санкционного давления и попыток оказать внешнее воздействие… бросать все ресурсы на защиту от внешних угроз и укрепление нашей пограничной безопасности», — сказал министр (цитата по ТАСС).

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Белоруссия призывает страны Запада «соблюдать свои международные обязательства, под которыми они подписывались», отметил Владимир Макей. Он убежден, что ситуация на западных границах Белоруссии является следствием политики ЕС. «Этот кризис возник в умах западных политиков», — считает министр.

Макей отметил, что «смешно слушать» утверждения Запада о том, что Белоруссия «развязала гибридную войну против Евросоюза». «Десятимиллионная Беларусь объявила гибридную войну пятисотмиллионному Европейскому союзу. Ни о какой гибридной войне здесь и речи быть не может», — подчеркнул министр иностранных дел.

2 сентября Польша ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Это связано с ростом числа мигрантов из Ирака и Афганистана. С начала августа польские пограничники зафиксировали больше 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Министр обороны Польши обвинял в проблемах с мигрантами на границе Минск и Москву.

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