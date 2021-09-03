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06:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина хочет заключить контракты на транзит газа с компаниями из ЕС

Украина ждет консультаций с Германией и США по теме продолжения транзита газа через украинскую территорию, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он сообщил, что рассчитывает заключить контракты на транзит газа с европейскими компаниями. Витренко уточнил, что не против продлить контракт с «Газпромом», но назвал это «не самой главной задачей» Киева.

Источник: AP 2021

Глава «Нафтогаза» рассказал, что консультации по газу должна организовать Германия. «На этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно», — заявил он в эфире программы «Право на власть» на украинском канале «1+1». Юрий Витренко считает контракты с европейскими компаниями гарантией сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока-2».

Глава «Нафтогаза» говорил, что при прекращении транзита через Украину появляется риск «полномасштабной войны» и вторжения России.

«Оператор ГТС Украины» выступает за продление транзита газа из РФ на следующие 15 лет. В компании считают, что 100-процентная заполняемость «Северного потока-2» позволит России отказаться от транзита. Президент Украины Владимир Зеленский считает важным получить «бронежилет» для Украины для защиты от «Северного потока-2». Проект обсуждался на его встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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