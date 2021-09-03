Подписано соглашение о создании города Спутник у Владивостока с населением 300 тыс

«ВЭБ. РФ и “ПроГород” поддержат создание нового города Спутник на Дальнем Востоке. Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития “Надеждинская”, менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить 1 млн человек», — говорится в сообщении.
Для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных программ господдержки, таких как «Дальневосточный квартал», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточная ипотека», льготные программы финансирования со стороны ВЭБ. РФ и другие.
«Ключевая идея проекта — чтобы население не уезжало из регионов Дальнего Востока. Города должны расти в соответствии с текущими потребностями жителей с новыми рабочими местами и комфортной городской средой. В этом проекте вместе с нашими партнерами смотрим на предмет участия в финансировании комплексной застройки Спутника», — цитирует пресс-служба зампредседателя ВЭБ. РФ Артема Довлатова.
По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербины, главным плюсом станет снижение стоимости квадратного метра жилья. «Здесь участвуют федеральные институты развития, ВЭБ. РФ, который разработает мастер-план. Это будет современный город с соответствующей средой, и правительство Приморья будет участвовать в этом нужном для края проекте», — сказала она.
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2—4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.