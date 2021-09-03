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10:26 (мск), источник: Известия

Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил в пятницу, 3 сентября, что отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом.

Источник: РИА "Новости"

«Это (поправка в Конституцию, где указано, что РФ неделима и Южные Курилы навечно часть России) не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — подчеркнул глава государства.

По его словам, российская и японская стороны заинтересованы в полной нормализации отношений, имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества.

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«Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору, мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 1950-х годов», — указал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что японские коллеги постоянно меняли свою позицию.

Ранее, 4 июня, Путин заявил, что японская позиция очень часто менялась начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах Курильской гряды. Он также добавил, что после возобновления переговоров речь шла именно о двух островах, однако позиция Японии вновь изменилась, и речь пошла о четырех островах. Однако Россия и СССР никогда с этим не соглашались, подчеркнул глава государства.

23 мая японское агентство Kyodo опубликовало рассекреченные документы, касавшиеся того, что СССР якобы намеревался передать два из четырех островов Курильской гряды. Указывалось, что политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.

29 мая российский МИД прокомментировал данную информацию, заявив, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

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