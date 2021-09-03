Лавров отметил возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем

«Что касается возможности решить проблемы Афганистана мирным путем, думаю, что они есть. Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана в Панджшерском ущелье всё-таки уступят место переговорам», — отметил министр.
По словам Лаврова, Россия активно способствует тому, чтобы диалог между всеми этническими группами в Афганистане состоялся.
Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства указал, что состав переходного правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни.
Накануне стало известно, что боевики решили начать военную операцию против сопротивления в Панджшере.
В тот же день Лавров сообщил о надежде России на то, что переговоры «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и сопротивления в Панджшере закончатся мирным решением, без возобновления боевых действий.
При этом представитель сил сопротивления Фахим Дашти в четверг отметил, что ополченцы готовы сесть за стол переговоров с властями Кабула в любой момент. Он также подчеркнул «готовность к любому виду борьбы». Однако позже он рассказал, что переговоры провалились из-за позиции «Талибана».
Фронт национального сопротивления Афганистана в четверг заявил о гибели 350 талибов в результате четырех дней сражений за Панджшерскую долину. 1 сентября посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что противники талибов в Панджшере будут сопротивляться до конца. По словам дипломата, защита не означает ведения войны. Он отметил, что силы сопротивления борются за то, чего они достигли за последние годы, за свои права и интересы.
Тогда он также выразил мнение, что сопротивление талибам может распространиться и на другие провинции страны. Вместе с тем он напомнил, что 25 лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер взять так и не смогли.
15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об окончании войны. 23 августа сообщалось о планах по формированию совета, чтобы управлять страной. Отмечалось, что в него планируют включить некоторых членов предыдущего правительства Афганистана. Согласно заявлению от 28 августа, в течение недели в Кабуле намерены объявить полный состав нового правительства.