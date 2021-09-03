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12:18 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил, что ему будет жаль отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

Президент России Владимир Путин признался, что ему будет жаль отпускать министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов.

Источник: РИА "Новости"

«Жалко, они на своем месте хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия “Единая Россия”, реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Он отметил, что они сами должны принять соответствующее решение.

Ранее Путин предложил включить в федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Шойгу и Лаврова, а также главврача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову и главу образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву. Министр обороны позже заявил, что воспринял предложение президента войти в список «Единой России» как «большую честь и высочайшее доверие».

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

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