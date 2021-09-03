Премьер-министр Японии уходит в отставку. Одна из причин — Олимпиада в Токио

12:51 (мск), источник: BBC News Русская служба
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Суга стал
Выборы нового лидера правящей
Решение Суги не стало ни для кого неожиданностью. Еще перед началом Олимпийских игр в Токио в июле этого года многие эксперты в комментариях Русской службе
Решение его правительства провести Игры, несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию и вопреки желанию большинства японцев, сильно ударило по рейтингам его партии и его лично.
На предстоящих в октябре парламентских выборах
В настоящий момент Япония переживает наихудшую ситуацию с Covid-19. При этом вакцинация населения проходит крайне медленными темпами.
В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
По словам генерального секретаря ЛДП, в партии глубоко расстроены решением
Остаток своего срока на посту
72-летний Суга — один из старожилов японской политики. Он вырос в семье фермеров, занимавшихся выращиванием клубники.
Свою карьеру он начал в 1987 году чиновником в горсовете Йокогамы. В 1996 году впервые стал членом парламента, в 2005-м был назначен первым замминистра по связям с общественностью, а уже в 2007 году Синдзо Абэ назначил его сразу на три поста в кабинете министров.
Рынки отреагировали ростом на перспективу нового, более сильного правительства. Акции Японии резко выросли, один из главных фондовых индексов страны Topix закрылся в четверг в плюсе на 1,6% — это наивысший показатель за последние 30 лет.