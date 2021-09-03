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13:51 (мск), источник: ТАСС

В Пакистане заявили, что имеют влияние на афганских талибов, но не контролируют их

Кроме того, подчеркиваются партнерские отношения Анкары и Исламабада в отношении Афганистана.

Источник: AFP 2021

ИСЛАМАБАД, 3 сентября. /ТАСС/. Афганские талибы находятся под влиянием Пакистана, но не под его непосредственным контролем. Об этом заявил в пятницу пакистанский министр информации и телерадиовещания Фавад Чоудри.

«Мы действительно оказываем влияние на движение “Талибан” [запрещено в РФ], но оно находится вне пакистанского контроля», — подчеркнул министр.

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По его словам, формирование правительства в Афганистане является прерогативой афганского народа, но государства региона также должны способствовать стабилизации положения в этой стране. «В этом важная роль принадлежит Пакистану и Турции. Что касается Афганистана, то Исламабад и Анкара выступают здесь как два партнера», — отметил Чоудри.

Он считает, что без установления в Афганистане мира и стабильности на пакистанской границе снова возникнет пространство для деятельности экстремистов, а международное сообщество опять повторит ошибку, которая привела в прошлом к войне и тяжелым последствиям для афганского народа. «Когда Советский Союз вывел свои войска из Афганистана, Пакистану пришлось решать сложные проблемы, связанные с этой страной. И сейчас, когда военнослужащие США и НАТО покинули Афганистан, мы снова оказались в таком же положении», — признал министр.

Он подчеркнул, что если Афганистан не достигнет стабильности, то миллионы местных жителей устремятся в соседнюю страну. «Пакистан уже принял 3,5 млн афганских беженцев, и наша экономика не может нести бремя новых беженцев», — указал Чоудри.

30 августа министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед сообщил, что Исламабад не предоставил статус беженца ни одному афганцу после захвата власти талибами. В июле этого года пакистанский премьер Имран Хан заявил, что в его стране проживают более 3 млн мигрантов из Афганистана. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Пакистан на протяжении последних четырех десятилетий принял свыше 1,8 млн просителей убежища из соседней страны.

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