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14:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол России в Афганистане назвал причины эскалации в Панджшере

Завышенные требования сил сопротивления к боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) могли спровоцировать эскалацию в афганской провинции Панджшер. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2021

Дипломат отметил, что панджшерцы запросили слишком много мест в новых органах власти. По его словам, талибы полагают, что запрошенное количество мест диспропорционально доле таджикского населения в республике.

Среди других причин обострения конфликта Жирнов назвал требование представителей Фронта сопротивления о согласовании с ними всех кандидатур в руководящие органы Афганистана. По мнению посла, свою роль также сыграла просьба повстанцев об автономии.

«У нас есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда правительств с преимущественно не пуштунским населением», — рассказал он.

Ранее стало известно, что после боев сил Фронта сопротивления и боевиков «Талибана» провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии. Отмечается, что представители местной энергетической компании начнут работы по восстановлению подачи электричества в провинции, когда для этого будут созданы надлежащие условия.

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