Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: окончание Второй мировой войныОкончание Второй мировой войны, основание старейшего в Европе государства и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
15:27 (мск), источник: Ведомости

Что сказал Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

Он объяснил, почему в Афганистане катастрофа, а Шойгу с Лавровым пошли на выборы.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ, которое прошло в комплексе зданий Дальневосточного федерального университета. На нем он успел ответить в том числе на вопросы внутренней и внешней политики, которые задавал ему модератор, телеведущий Сергей Брилев.

По словам Путина, ему будет «жалко» отпустить в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Они на своем месте хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия» оно реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей.
Владимир Путин
президент РФ

Шойгу и Лавров занимают в партийном списке «Единой России» первое и второе место соответственно. «Они сами должны делать свой выбор», — ответил Путин на уточняющий вопрос Брилева о том, когда будет принято окончательное решение о дальнейшей работе министров.

Во время загрузки произошла ошибка.

На вопрос Брилева о собственных перспективных планах президент не ответил. В частности, о посещении саммита АТЭС, который должен пройти в ноябре 2024 г., то есть уже после следующих президентских выборов. «До 2024 г. дожить нужно, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти», — сказал Путин.

События в Афганистане после вывода американских войск президент охарактеризовал как «катастрофу».

Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы — люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа.
Владимир Путин
президент РФ
Новость
Во сколько Западу обошлась военная кампания в Афганистане?

Сейчас значительную часть страны контролирует запрещенное в России террористическое движение «Талибан».

При этом Путин сказал, что страны региона должны объединить усилия для решения вопроса о «легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни». Это необходимо, чтобы эффективно противодействовать терроризму, бороться с распространением наркотиков и преступности, отметил президент.

Пока говорить о проведении летней Олимпиады 2036 г. во Владивостоке рано, считает президент, поскольку надо «все подсчитать». Но такую возможность он не исключил: «Мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации, и Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок». О намерении подать заявку на проведение Игр заявил 2 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков. По его мнению, это позволит создать дополнительно инфраструктуру, которая позволит «ярче» жить на территории города.

Кроме того, Путин назвал долгосрочным приоритетом «не на десятилетия, а на столетия вперед» развитие Дальнего Востока. Оно будет реализовываться в том числе за счет предоставления льгот для развития бизнеса на Курильских островах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Нараева

 Группа ПИК может стать застройщиком города Спутник на Дальнем Востоке
Как прошло пленарное заседание Восточного экономического форума. Фотогалерея
Путин заявил, что Россия может принять Олимпиаду в 2036 году
Названы самые некачественные в России товары
Премьер Японии уходит в отставку: одна из причин — Олимпиада
Путин рассказал о реакции на поправку школьника о Северной войне
Зеленский попросил у США денег на газовую отрасль Украины
Двуглавой крысиной змее в США исполнилось 16 лет
Горячие темы на Авто
А может вам ключи от квартиры, где деньги лежат? 180
ХАЙП, как много в этом звуке для "одноклеточных" слилось... Российская туристка застряла в саркофаге Святого Лазаря на Кипре... 127
Авто для дамы. 122
Пишите --читаете --отвечаете -- 95
Кино
Шепелев нашел новую работу на телевидении Вместе с Екатериной Скулкиной он станет ведущим нового юмористического шоу
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
4 популярных актера, которые увели жену у друга
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь