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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский попросил у США денег на газовую отрасль Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил США вложить в нефтегазовую отрасль страны 28,7 миллиарда долларов. Речь идет о строительстве плавучего терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ-терминала), причем поставщиком топлива для него должны выступить американские компании.

Источник: AP 2021

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Во время визита в США Зеленский представил масштабный план трансформации Украины в перспективе пяти-десяти лет. В общей сложности он предусматривает 80 проектов стоимостью 277 миллиардов долларов.

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По данным Гончаренко, среди других проектов — вывод из эксплуатации устаревших станций на угле, что обойдется инвесторам в 25 миллиардов долларов. Еще 20 миллиардов глава государства считает нужным потратить на совершенствование системы теплоснабжения, 15 миллиардов — на модернизацию водоснабжения, 21 миллиард — на модернизацию жилищного фонда.

Депутат написал, что Зеленский предлагает открыть на Украине масштабные дата-центры Amazon, Google и Microsoft, обустроить подземные хранилища «Нафтогаза» для хранения углерода, создать сети установок для производства биогаза, биометана и электроэнергии из биомассы и создать фонд для IT-проектов.

Ранее «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил о существенном снижении запасов газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ). По расчетам компании, при текущих объемах закачки к 12 октября в них будет на 30 процентов меньше топлива, чем год назад.

Украина не закупает газ напрямую у России, однако по контракту с европейскими компаниями может использовать «виртуальный реверс», то есть отбирать транзитный газ на своей территории. Если после истечения действующего контракта транзит остановится, чего не исключают в Киеве, республике придется менять схему поставок. Закупка СПГ является одним из очевидных способов, для этого Украине надо будет либо использовать польский терминал, либо строить свой.

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