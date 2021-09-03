18:32 (мск), источник: ТАСС
Bloomberg: США планируют выплатить более $2 тыс. каждому беженцу из Афганистана
Программа материальной поддержки будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу.
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По его сведениям, программа материальной поддержки, которая будет запущена в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу.
Помимо этого, Госдеп консультируется с Конгрессом США относительно введения льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.
По заявлениям американской администрации, с конца июля из исламской республики были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. — граждане США.