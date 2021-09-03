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19:18 (мск), источник: ТАСС

Талибы заявили, что заняли крупнейший район неподконтрольной им провинции Панджшер

В ходе столкновений у сил сопротивления также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника, отметил представитель движения Билал Карими.

Источник: AFP 2021

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, заявили, что заняли в пятницу самый большой район провинции Панджшер, где укрепились противники их режима. Об этом сообщил представитель движения Билал Карими на своей странице в Twitter.

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«Согласно последним новостям, крупнейший район Панджшер (Париян) полностью перешел в руки моджахедов. Париян — второй район после района Шотул, попавший в руки моджахедов», — написал он.

«В ходе столкновений у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника. Боевой дух противника низкий, операции идут полным ходом», — сообщает Карими.

После неудачных переговоров между представителями «Талибана» и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляют об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию «в ближайшее время».

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