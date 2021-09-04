Reuters: талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном

Однако силы сопротивления в Панджшере, а также вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех опровергли информацию о том, что талибы захватили провинцию, уточняет телеканал Shamshad News в Twitter.
Днем ранее переговоры представителей властей Кабула с силами сопротивления провалились из-за позиции боевиков.
2 сентября движение решило начать военную операцию против сопротивления в Панджшере. Представитель сил сопротивления Фахим Дашти отмечал готовность сесть за стол переговоров с властями Кабула в любой момент. Он также подчеркнул «готовность к любому виду борьбы».
1 сентября посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что силы в Панджшере будут сопротивляться до конца.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.