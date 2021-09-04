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00:24 (мск), источник: Известия

Reuters: талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в пятницу, 3 сентября, сообщило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, включая провинцию Панджшер, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Источник: AP 2021

Однако силы сопротивления в Панджшере, а также вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех опровергли информацию о том, что талибы захватили провинцию, уточняет телеканал Shamshad News в Twitter.

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Днем ранее переговоры представителей властей Кабула с силами сопротивления провалились из-за позиции боевиков.

2 сентября движение решило начать военную операцию против сопротивления в Панджшере. Представитель сил сопротивления Фахим Дашти отмечал готовность сесть за стол переговоров с властями Кабула в любой момент. Он также подчеркнул «готовность к любому виду борьбы».

1 сентября посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что силы в Панджшере будут сопротивляться до конца.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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