02:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Вице-премьер Украины заявила о подключении США к урегулированию в Донбассе
Урегулирование в Донбассе будет обсуждаться в «более широком формате», сообщила
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По ее словам, США подключилось к этой теме со дня встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Начиная с этой встречи все вопросы, которые касаются Донбасса, будут обсуждаться не только исключительно в нормандском формате, но и в более широком формате, который будет включать США», — сказала Стефанишина в программе «Свобода слова Савика Шустера» (цитата по ТАСС).
На встрече с Джо Байденом 1 сентября Владимир Зеленский предложил Вашингтону варианты подключения к урегулированию в Донбассе. Он также попросил президента США помочь освободить более 450 человек, содержащихся под стражей в непризнанных республиках Донбасса и в России.