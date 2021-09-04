США заподозрили 100 эвакуированных афганцев в связях с террористами

По их информации, из более 30 тыс. вывезенных из Афганистана в США людей, около 10 тыс. нуждаются в дополнительных проверках, а из них около 100 могут иметь связь с талибами или другими террористами.
Как минимум двух афганцев переправят из США в Косово, поскольку они вызвали беспокойство служб безопасности. Там они пройдут дополнительные проверки.
При этом собеседники телеканала подчеркивают, что если человеку присвоили «красную пометку», это не значит, что он обязательно является террористом и представляет угрозу. Это говорит только о том, что что-то в личной информации прибывших — в имени, биографии или номере телефона — вызвало достаточно беспокойства для того, чтобы не разрешить им оставаться в США в ожидании дополнительной проверки.
США эвакуировали афганцев, в том числе тех, которые помогали их военным в годы присутствия в стране, например, были переводчиками. 31 августа президент Джо Байден сообщил, что всего за более чем две недели Вашингтон эвакуировал из Афганистана более 120 тыс. американцев, граждан стран-союзников и афганцев.
Вывод войск США начался в апреле, а 30 августа последние военные покинули Афганистан после почти 20-летнего присутствия. На фоне ухода американских сил «Талибан» перешел в наступление и к 15 августа установил контроль почти над всей страной. После завершения вывода американского контингента талибы провозгласили независимость государства.