Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 сентябряПервый выпуск «Что? Где? Когда?», основание Лос-Анджелеса, начало Карибского кризиса и другие события, которые происходили в разные годы 4 сентября
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
06:49 (мск), источник: РБК

США заподозрили 100 эвакуированных афганцев в связях с террористами

Около сотни эвакуированных в США афганцев могут быть связаны с «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России) или с другими террористическими группами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух источников.

Источник: AP 2021

По их информации, из более 30 тыс. вывезенных из Афганистана в США людей, около 10 тыс. нуждаются в дополнительных проверках, а из них около 100 могут иметь связь с талибами или другими террористами.

Читайте также
Какое будущее ждет Афганистан при талибах

Как минимум двух афганцев переправят из США в Косово, поскольку они вызвали беспокойство служб безопасности. Там они пройдут дополнительные проверки.

При этом собеседники телеканала подчеркивают, что если человеку присвоили «красную пометку», это не значит, что он обязательно является террористом и представляет угрозу. Это говорит только о том, что что-то в личной информации прибывших — в имени, биографии или номере телефона — вызвало достаточно беспокойства для того, чтобы не разрешить им оставаться в США в ожидании дополнительной проверки.

США эвакуировали афганцев, в том числе тех, которые помогали их военным в годы присутствия в стране, например, были переводчиками. 31 августа президент Джо Байден сообщил, что всего за более чем две недели Вашингтон эвакуировал из Афганистана более 120 тыс. американцев, граждан стран-союзников и афганцев.

Вывод войск США начался в апреле, а 30 августа последние военные покинули Афганистан после почти 20-летнего присутствия. На фоне ухода американских сил «Талибан» перешел в наступление и к 15 августа установил контроль почти над всей страной. После завершения вывода американского контингента талибы провозгласили независимость государства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Словакия прекратила вакцинацию «Спутником V»
В Аргентине рассказали о побочных эффектах после «Спутника V»
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
В Киеве сообщили о подключении США к урегулированию в Донбассе
Двуглавой крысиной змее в США исполнилось 16 лет
«Нафтогаз» заявил о коммерческих проблемах «Северного потока-2»
Камера темной энергии сделала снимок необычной галактики
Hi-Tech
WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств (список) Проверьте, есть ли ваш смартфон в списке
Горячие темы на Авто
А может вам ключи от квартиры, где деньги лежат? 182
ХАЙП, как много в этом звуке для "одноклеточных" слилось... Российская туристка застряла в саркофаге Святого Лазаря на Кипре... 142
Культура 136
Пишите --читаете --отвечаете -- 104
Кино
Шепелев нашел новую работу на телевидении Вместе с Екатериной Скулкиной он станет ведущим нового юмористического шоу
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Симоньян призналась, почему не хочет замуж
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь