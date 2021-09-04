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10:22 (мск), источник: Известия

Талибы сообщили о взятии под контроль двух важных районов Панджшера

Стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба в Афганистане перешли под контроль представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил представитель организации.

Источник: AFP 2021

Накануне турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что контроль над провинцией Панджшер перешел к представителям движения.

При этом боевики движения устроили стрельбу в воздух. Таким образом они отпраздновали падение провинции Панджшер. Отмечалось, что стрельба также велась в провинциях Кабул, Парван и Каписа. Местные жители сначала подумали, что начались бои.

В результате инцидента скончались не менее 17 человек, 41 пострадал.

О том, что движение решило начать военную операцию против сопротивления в Панджшере, сообщалось 2 сентября. При этом представитель сил сопротивления Фахим Дашти отмечал готовность сесть за стол переговоров с властями Кабула в любой момент. Он также указывал на «готовность к любому виду борьбы».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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