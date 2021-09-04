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12:03 (мск), источник: ТАСС

Киев заявил, что получит партию комплексов Javelin от Вашингтона в 2021 году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что стороны смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования.

Источник: AFP 2021

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Украина уже в этом году получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в рамках военной помощи США. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — сказал Кулеба в опубликованном в субботу интервью агентству РБК-Украина.

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При этом он не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования, не уточнив подробности. «По понятным причинам детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США на Украину», — добавил Кулеба.

Новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона, о чем Белый дом сообщил в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и его переговоров с Байденом, которые состоялись 1 сентября.

Вашингтон с 2014 года выделил Киеву $2,5 млрд на поддержку ВС Украины, включая более $400 млн только в этом году. Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году — $250 млн, в 2020 году — $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия — Украина начала получать комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны военным путем.

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