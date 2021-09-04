12:47 (мск), источник: Life.ru
Японцы призвали к «безжалостным» действиям в отношении России из-за Курил
По их мнению, без радикальных мер их страна ещё долгое время будет терпеть унижения.
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Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали инициативы и решения российских властей по Курильским островам. Мнения японцев разделились: некоторые считают правильным принять поражение, другие призывают к войне.
«Япония должна перестроить свою дипломатию исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что Россия не намерена этого делать», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи предложили властям Японии остыть и переосмыслить ситуацию. Были и те, кто предложил отступить и ничего не делать, в том числе не сотрудничать с Москвой. Японцы считают, что это лишь укрепляет без того технологично развитую Россию.
Впрочем, были и крайне радикально настроенные комментаторы. Один из них предложил властям Японии «действовать безжалостно» и ввести против России санкции. Другой же заявил, что вернуть Курильские острова поможет только война.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот для бизнеса. Так, предпринимателей на десять лет освободят от налогов на прибыль, на имущество, на землю, а также от транспортного налога.