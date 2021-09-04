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14:51 (мск), источник: ТАСС

Талибы начали наступление на административный центр Панджшера

Боевики ранее заявили, что уже контролируют четыре из семи районов провинции: Хендж, Париян, Шотул и Аннаба.

Источник: AFP 2021

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали в субботу массированное наступление на административный центр неподконтрольной им провинции Панджшер город Базарак. Об этом сообщает AfghanUrdu — страница в Twitter на языке урду, которая анонсирует себя как «Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана».

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«Сейчас талибы наступают на столицу (Панджшера) Базарак с трех направлений. Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице», — говорится в сообщении.

Ранее талибы заявили, что уже контролируют четыре из семи районов провинции: Хендж, Париян, Шотул и Аннаба.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в «Талибане» проинформировало о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе сообщил, что силы национального сопротивления опровергают эту информацию.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953−2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

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