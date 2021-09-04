15:21 (мск), источник: Life.ru
Аэропорт Кабула возобновил свою работу
Из столичной воздушной гавани уже отправлены два внутренних рейса.
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Аэропорт Кабула, который был временно закрыт радикальным движением «Талибан»*, возобновил свою работу. Об этом сообщил посол Катара в Исламской Республике Саид Мубарак
«Из аэропорта Кабула были осуществлены вылеты двух внутренних рейсов — в
Посол уточнил, что в ближайшие дни аэропорт Кабула сможет принимать ещё большее количество рейсов. По информации телеканала, также был отправлен рейс из Кабула в город Герат на
Ранее стало известно, что талибы решили возобновить внутреннее авиасообщение в Афганистане с 3 сентября. По словам представителей движения, на открытие международных авиарейсов потребуется больше времени.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.