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15:21 (мск), источник: Life.ru

Аэропорт Кабула возобновил свою работу

Из столичной воздушной гавани уже отправлены два внутренних рейса.

Источник: AFP 2021

Аэропорт Кабула, который был временно закрыт радикальным движением «Талибан»*, возобновил свою работу. Об этом сообщил посол Катара в Исламской Республике Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри.

«Из аэропорта Кабула были осуществлены вылеты двух внутренних рейсов — в Мазари-Шариф и Кандагар. Группа катарских технических специалистов продолжает трудиться над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани», — цитирует Al Jazeera слова дипломата.

Посол уточнил, что в ближайшие дни аэропорт Кабула сможет принимать ещё большее количество рейсов. По информации телеканала, также был отправлен рейс из Кабула в город Герат на северо-западе страны.

Ранее стало известно, что талибы решили возобновить внутреннее авиасообщение в Афганистане с 3 сентября. По словам представителей движения, на открытие международных авиарейсов потребуется больше времени.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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