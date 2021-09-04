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17:04 (мск), источник: ТАСС

Захарова: данные о финансировании Навального иностранными посольствами в РФ подтвердились

По словам дипломата, больше всего подобных пожертвований шло через диппредставительства США и ФРГ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Информация о спонсорстве Алексея Навального сотрудниками зарубежных посольств в России подтвердилась, больше всего подобных пожертвований шло через диппредставительства США и ФРГ. Об этом написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк и все подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ», — написала дипломат.

Официальный представитель МИД уточнила, что в указанной «маленькой карусельке» участвовали также работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

«Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты, — продолжила Захарова. — Меня, честно говоря, интересует другое. Представляете, в какой истерике зашелся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету».

Она напомнила, что десятки российских дипломатов были высланы из США после президентских выборов в этой стране в 2016 году из-за бездоказательных обвинений во вмешательстве в электоральный процесс. «Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США», — резюмировала Захарова.

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