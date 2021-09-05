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00:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер

Представители движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) объявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер на фоне новых столкновений с силами сопротивления. По неподтвержденным данным, талибы вошли в столицу провинции, Базарак, где штурмовали офис губернатора Панджшера, сообщает India Today. Источник ТАСС, близкий к ополченцам, опроверг информацию о взятии талибами офиса губернатора.

Источник: AP 2021

По информации агентства, талибы входили в провинцию 4 сентября, но отступили по всем направлениям. Собеседник ТАСС рассказал, что «у одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики».

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«Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям. Ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов», — заявил он.

Ранее силы сопротивления заявляли о тяжелых потерях талибов в ходе боев за Панджшер. Талибы же сообщали, что их продвижение замедлилось из-за противопехотных мин. Панджшер считается последней провинцией, неподконтрольной талибам.

Вчера, 3 сентября, приходили сообщения о захвате талибами Панджшера, силы сопротивления это отрицали. А 1 сентября стало известно, что талибы назначили губернатора Панджшера.

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