00:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер
Представители движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) объявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер на фоне новых столкновений с силами сопротивления. По неподтвержденным данным, талибы вошли в столицу провинции, Базарак, где штурмовали офис губернатора Панджшера, сообщает India Today. Источник ТАСС, близкий к ополченцам, опроверг информацию о взятии талибами офиса губернатора.