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00:33 (мск), источник: Известия

Вертолет над бездной: как долго талибы смогут использовать трофейное оружие

И какая западная техника попала в их распоряжение.

Источник: Reuters

По имеющимся оценкам, к весне из десятков единиц захваченной авиатехники у талибов (движение запрещено в РФ) останется лишь два-три пригодных к использованию вертолета, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. В высокой степени готовности им удастся поддерживать только парк военных автомобилей Humvee. Бронемашины MRAP более новых серий к тому времени тоже выйдут из строя.

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что без поддержки извне срок жизни сложной боевой техники в руках новых властей в Кабуле окажется недолог.

Большой процент техники, захваченной талибами у афганской армии, изначально был неисправен или испорчен, пояснили источники «Известий». Из-за отсутствия специалистов, запчастей и топлива быстро выйдут из строя и остальные современные вооружения.

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Победные парады

По всему Афганистану 1—2 сентября прошли парады, приуроченные к завершившемуся в последний день августа выводу из республики иностранных войск. Движение «Талибан» кроме боевиков на конях, мотоциклах и пикапах продемонстрировало колонны из десятков современных бронемашин, захваченных на базах правительственных войск, трофейное стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы.

Представители новых властей заявили, что приступили к ремонту военных вертолетов, оставленных в международном аэропорту Кабула. Ранее им уже удалось поднять в воздух несколько Ми-17 и MH-60 Black Hawk, доставшихся им на других авиабазах страны. В боях за Панджшерское ущелье в их руках были замечены устаревшие советские танки Т-55, буксируемые гаубицы Д-30 и американские бронемашины Humvee.

Вместе с западным и советским оружием на парадах были продемонстрированы самодельные фугасы, «пояса смертников», заминированные автомобили и другие инструменты, с помощью которых движение добилось успеха.

Точное количество захваченной техники и оружия пока не известно. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что талибам досталось вооружение на $85 млрд.

Речь о более полумиллиона автоматов и снайперских винтовок, десятках тысяч пулеметов и тысячах бронемашин, переданных за 20 лет афганской армии.

Оппоненты Трампа отмечают, что эти данные не полностью соответствуют действительности. Из названных объемов поставки многое уже вышло из строя, списано или потеряно за годы боев. Поэтому даже в худшем случае талибам досталось гораздо меньше.

К захваченным вооружениям афганской армии добавилось брошенное при эвакуации в кабульском аэропорту. США не смогли вывезти оттуда 93 своих бронемашины Humvee и MaxxPro и 73 самолета и вертолета.

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Представители Пентагона сообщили, что вся военная техника, оставленная в аэропорту Кабула при эвакуации, была предварительно выведена из строя. На самолетах и вертолетах разбили остекление и приборы. Без капитального ремонта они уже не поднимутся в воздух. На автотехнике прострелили шины, разбили приборные доски и испортили оборудование.

— Даже исправные образцы сложной боевой техники, захваченной талибами, могут начать выходить из строя уже в ближайшие месяцы, — считает военный эксперт Юрий Лямин. — Другие в перспективе могут прослужить от трех до пяти лет, а то и больше. Многое будет зависеть от международного признания талибов новой властью. В случае снятия с них санкций к тем же Ми-17 можно будет заказать ремонт и запчасти. Но вот с Black Hawk, да и с другими американскими вертолетами и самолетами, ситуация гораздо сложнее. Они обслуживались почти полностью американским техническим персоналом. Лишь определенное время они смогут летать без такой поддержки.

Проще всего будет поддерживать в строю различную автомобильную технику, броневики вроде Humvee. Во-первых, их очень много, тысячи были переданы афганцам. Эксперт отметил, что можно пойти путем «каннибализма» — в случае поломок брать детали от аналогичных бронеавтомобилей такой же модели. Их хватит надолго для поддержания в боеспособном состоянии.

Без сервис-центров

По данным США, за два месяца до падения Кабула в распоряжении правительственных ВВС оставалось 211 самолетов и вертолетов. Из них 167 были способны подниматься в воздух. Их обслуживание и ремонт почти полностью проводились за деньги Соединенных Штатов и силами их гражданских контракторов. Исключение составляли лишь российские Ми-17, ремонт которых был налажен местными силами.

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Всего на вооружении афганских ВВС состояло четыре типа самолетов: 26 легких штурмовика A-29 Super Tucano, 23 малых транспортных С-208 Cessna, 10 вооруженных ракетами их варианта АС-208, а самыми большими воздушными судами в распоряжении афганцев была четверка грузовых турбовинтовых С-130.

Помимо 56 транспортных вертолетов Ми-17, ВВС использовали полсотни легких разведывательно-боевых MD-530 и 45 многоцелевых UH-60. По имеющимся оценкам, около половины всей этой авиатехники досталось «Талибану». Остальная успела перелететь в соседние страны и на территорию Панджшерского ущелья.

В последние месяцы боев серьезнейшие проблемы с поддержанием в исправном состоянии своих ВВС испытывала даже правительственная армия Афганистана.

К середине 2021 года страну покинули три четверти из более чем 400 американских контракторов, занимавшихся техобслуживанием.

Специалистам афганских ВВС пришлось самостоятельно обслуживать авиатехнику по инструкциям через сервис видеоконференций Zoom. Это немедленно привело к снижению количества боеготовых самолетов. «Талибану» не будет доступен даже такой вариант помощи.

В результате, по оценкам источников, знакомых с ситуацией, к весне количество вертолетов, способных подниматься в воздух, упадет до двух-трех единиц.

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С аналогичными сложностями движение встретится и при использовании нового поколения защищенных от мин и засад бронеавтомобилей, таких как MRAP MaxxPro и его аналоги. Они гораздо сложнее в обслуживании и ремонте, чем устаревшие Humvee, и имеют больше электронных компонентов.

США не создавала полноценную армию для Афганистана. Правительственные войска подготавливались только для противостояния «Талибану» и не получали оружия тяжелее бронеавтомобилей. Афганских союзников лишь в минимальном количестве оснастили пушками и минометами, в основном советских образцов. Поэтому не досталась артиллерия и боевикам.

В распоряжении талибов оказалось лишь небольшое количество устаревших танков образцов более чем полувековой давности. Из-за простоты конструкции они способны задержаться на вооружении дольше, чем современные броневики.

Главным приобретением нового руководства в Кабуле станут не машины и вертолеты, а сотни тысяч единиц стрелкового оружия и гранатометов, а также противотанковые ракеты. Но и для них в случае продолжительного конфликта с сильным противником будет проблематично найти боеприпасы, отмечают эксперты.

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