Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как слоны помогают слоненку преодолевать препятствия (видео) Малыш не смог самостоятельно забраться на горку
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
12Земфире исполнилось 45 лет
05:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о самой секретной базе США в Афганистане

Журналисты газеты The New York Times (NYT) опубликовали материал о строительстве и уничтожении самой секретной базы ЦРУ в Афганистане.

Источник: Reuters

Базу ЦРУ, расположенную недалеко от Кабула, использовали для обучения, но так же и как тюрьму.

Она получила название «Соляная яма», раскрыли авторы публикации. Официальных данных о существовании этого комплекса нет, однако спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в Афганистане все же была эта база.

По информации издания, строительство базы началось в период с 2002 по 2004 годы, после событий 11 сентября 2001 года в США. После этого американские законодатели начали лояльнее относиться к жестоким методам допроса.

Читайте также
Во сколько Западу обошлась военная кампания в Афганистане?

Комплекс Eagle Base использовали как для обучения сотрудников афганских спецслужб, так и для содержания под стражей. В докладе правительства США о «Соляной яме» стало известно о случаях жестокого обращения с заключенными и применения допросов с пристрастием. Заключенных разрешали запирать в тесных помещениях, лишать сна и применять пытки водой. По данным Минюста США, с 2002 по 2005 год на базе погибли более 100 подозреваемых в терроризме.

Журналисты предположили, что секретные постройки были уничтожены американцами для того, чтобы талибы* не увидели, в каких условиях содержались пленные боевики и какие методы допроса к ним применялись.

Официальной реакции на материал журналистов от Белого дома, Пентагона или ЦРУ не последовало.

В ночь на 31 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего. По его словам, за весь срок кампании в Афганистане погибли 2461 американских военных и гражданских лиц. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

* Террористическая организация «Талибан» запрещена в России

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Путин ответил на вопрос о своих планах после выборов 2024 года
Инфекционист предрек новый пик заболеваемости COVID-19 в России
Талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер
Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина
Ученые нашли прямую связь между внешностью и доходом
В Китае снесут 58-метровую статую легендарного военачальника
Генсек НАТО предостерег ЕС от создания собственной армии
Hi-Tech
WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств (список) Проверьте, есть ли ваш смартфон в списке
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь