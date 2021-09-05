Генсек НАТО: Россия и Китай должны участвовать в противодействии терроризму в Афганистане

«Я полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», — сказал Столтенберг The Telegraph.
Генсек НАТО сказал, что альянс рассмотрит «неудачи и ошибки», допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в Афганистане, а также успехи, которых удалось достичь за этот срок.
Столтенберг признал, что НАТО знало о рисках захвата власти «Талибаном», но «никто не ожидал такой скорости».
По его мнению, в быстрой победе талибов виновато руководство Афганистана, у которого не было четкого плана противостояния. Он отметил, что военным не платили деньги, не выдавали боеприпасы, а президент бежал из страны.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб после захвата власти в Афганистане «Талибаном» сказал, что Лондон намерен работать с Москвой и Пекином по этой ситуации. Он также считает, что создание международной контактной группы позволит «сильнее влиять» на талибов.