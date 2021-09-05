Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как слоны помогают слоненку преодолевать препятствия (видео) Малыш не смог самостоятельно забраться на горку
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
11Самые крупные наводнения в истории России
08:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Генсек НАТО: Россия и Китай должны участвовать в противодействии терроризму в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что мировое сообщество, включая Россию и Китай, должно противодействовать терроризму в Афганистане. Так он отреагировал на позицию Великобритании о том, что странам нужно работать с Москвой и Пекином для оказания влияния на «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Источник: Reuters

«Я полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», — сказал Столтенберг The Telegraph.

Читайте также
Вертолет над бездной: как долго талибы смогут использовать трофейное оружие

Генсек НАТО сказал, что альянс рассмотрит «неудачи и ошибки», допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в Афганистане, а также успехи, которых удалось достичь за этот срок.

Столтенберг признал, что НАТО знало о рисках захвата власти «Талибаном», но «никто не ожидал такой скорости».

По его мнению, в быстрой победе талибов виновато руководство Афганистана, у которого не было четкого плана противостояния. Он отметил, что военным не платили деньги, не выдавали боеприпасы, а президент бежал из страны.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб после захвата власти в Афганистане «Талибаном» сказал, что Лондон намерен работать с Москвой и Пекином по этой ситуации. Он также считает, что создание международной контактной группы позволит «сильнее влиять» на талибов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Как президент выбирался из адской непогоды в Приморье
В Кремле отреагировали на замечание школьника Путину
Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина
В Минприроды назвали отстающие по мусорной реформе регионы
Ученые нашли прямую связь между внешностью и доходом
В Китае снесут 58-метровую статую легендарного военачальника
Столтенберг предостерег ЕС от создания собственной армии
Hi-Tech
Как бросить курить с помощью смартфона Простой способ избавиться от пагубной привычки, используя ваш смартфон
Горячие темы на Авто
Без слов... 336
Культура 150
ХАЙП, как много в этом звуке для "одноклеточных" слилось... Российская туристка застряла в саркофаге Святого Лазаря на Кипре... 145
Подготовка к вечеру объявляю открытой. Пятница! 116
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 612
Забавные картинки 492
не-конкурс: 12 рассказов 434
Рейтинг пород собак 429
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь