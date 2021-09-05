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15:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Крым не может стать повесткой переговоров Путина с Зеленским

Крым не может быть повесткой дня на переговорах президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в этом плане продвинуться в вопросе возможной встречи пока не удается.

Источник: РИА "Новости"

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров — что называется, воз и ныне там», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметил представитель Кремля, президент Путин «четко подтвердил и переподтвердил» готовность к встрече с украинским президентом.
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Путин считает, что нынешнее печальное состояние российско-украинских отношений «никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять», добавил Песков, говоря о возможной встрече двух лидеров. При этом Москва не видит такой же взаимной политической воли из Киева, отметил господин Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль и администрация президента Украины не готовятся к проведению совместного саммита. Пресс-секретарь российского президента назвал маловероятной встречу Путина с Зеленским до конца 2021 года.

Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что он рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной, а также не исключил приглашения на ВЭФ Владимира Зеленского в том случае, если тот приложит усилия для улучшения отношений между двумя странами.

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