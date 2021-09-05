Минздрав призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов вакцинации

Для снятия ограничений на трансграничное передвижение граждан, которые привились от коронавируса, необходимо взаимное признание сертфикатов о вакцинации от COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» в Риме. Текст выступления главы Минздрава опубликован на сайте ведомства.
«Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами “Группы двадцати” факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — сказал Мурашко.
По его словам, странам нужен консенсус в том, как координировать исследования и вырабатывать общие подходы к регулированию. Это может сделать доступнее медицинскую продукцию — в том числе вакцины.
«Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски», — добавил министр.
Кроме того, Мурашко напомнил о предложении России ввести «зеленые коридоры» для беспрепятственной торговли медикаментами, продовольствием, оборудованием и технологиями защиты от коронавируса. Речь идет об условиях, при которых в отношении всех этих товаров и технологий нельзя будет вводить санкции. Ввести такие «коридоры» в сентябре прошлого года предложил президент России Владимир Путин.
В начале июля с предложением обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса к российскому Минздраву обратился Европейский союз. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Москва не допускает на внутренний рынок иностранные препараты, заявил: «У нас своих вакцин хватает».
При этом, говоря о взаимном признании COVID-сертификатов, Песков указывал, что решение российских властей в этом направлении будет зависеть от аналогичных шагов со стороны других стран. Это необходимо, чтобы не ставить россиян «в дискриминированное положение», отмечал представитель Кремля.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва обсуждает с Брюсселем вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации.
3 сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что вопрос о взаимном признании вакцин от коронавируса разными странами должен решиться до конца этого года. По его словам, такое признание будет связано с пониманием руководства государств, «что нельзя постоянно идти на поводу у компаний “большой фармы”, которые пытаются ограничить другие вакцины».