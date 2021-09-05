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23:01 (мск), источник: РБК

В Израиль снова пустят группы туристов

Израиль с 19 сентября возобновит программы посещения страны организованными группами туристов, сообщило Министерство туризма страны. Максимальная численность группы — до 30 человек, все должны быть привиты от коронавируса.

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Источник: AP 2021

«Необходимо, чтобы члены группы были вакцинированы тремя дозами вакцины (Израиль первым в мире начал практику вакцинирования тремя дозами. — РБК) или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев», — уточняется в сообщении.

Въезд будет разрешен только туристам из стран, внесенных в зеленый, желтый и оранжевый списки Израиля по COVID-19. Россия с августа внесена в оранжевый.
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В группу смогут входить от пяти до 30 человек. Индивидуальные туристы, которым не разрешили посещать Израиль с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, по-прежнему не будут допущены к въезду вне туристической группы. Исключение составляет поездка к членам семьи.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства Израиля в России.

Как отмечает Министерство туризма, привитым от коронавируса группам туристов открыли въезд в Израиль в конце мая. В середине августа его вновь закрыли из-за роста заболеваемости. На сегодня число зараженных коронавирусом в стране превысило 1 млн человек.

С 31 мая Россия числилась в красном списке Израиля как страна с максимальным уровнем риска. Выезд в эту страну запрещен гражданам и постоянным жителям Израиля, за исключением тех, кто получил специальное разрешение. В страны из оранжевого списка, где сейчас Россия, въезд из Израиля разрешен. Однако Министерство здравоохранения Израиля все еще не рекомендует посещать такие страны в связи с высоким уровнем заболеваемости.

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