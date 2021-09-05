В Израиль снова пустят группы туристов

«Необходимо, чтобы члены группы были вакцинированы тремя дозами вакцины (Израиль первым в мире начал практику вакцинирования тремя дозами. — РБК) или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев», — уточняется в сообщении.
Въезд будет разрешен только туристам из стран, внесенных в зеленый, желтый и оранжевый списки Израиля по COVID-19. Россия с августа внесена в оранжевый.
В группу смогут входить от пяти до 30 человек. Индивидуальные туристы, которым не разрешили посещать Израиль с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, по-прежнему не будут допущены к въезду вне туристической группы. Исключение составляет поездка к членам семьи.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства Израиля в России.
Как отмечает Министерство туризма, привитым от коронавируса группам туристов открыли въезд в Израиль в конце мая. В середине августа его вновь закрыли из-за роста заболеваемости. На сегодня число зараженных коронавирусом в стране превысило 1 млн человек.
С 31 мая Россия числилась в красном списке Израиля как страна с максимальным уровнем риска. Выезд в эту страну запрещен гражданам и постоянным жителям Израиля, за исключением тех, кто получил специальное разрешение. В страны из оранжевого списка, где сейчас Россия, въезд из Израиля разрешен. Однако Министерство здравоохранения Израиля все еще не рекомендует посещать такие страны в связи с высоким уровнем заболеваемости.