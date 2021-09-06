Примирение на юге Сирии вновь оказалось под вопросом

На протяжении последних недель из провинции Деръа на юге Сирии приходят сообщения то о прекращении боевых действий, то об их возобновлении. То сообщается о бомбардировке района Деръа-Балад (кварталы старого города Деръа — административного центра одноименной провинции), то о временном прекращении огня.
Отчеты о достижении соглашения о примирении чередуются с заявлениями о срыве договоренностей. И так по кругу.
Формально сирийские власти вернули контроль над «колыбелью сирийской революции» — южной провинцией Деръа — летом 2018 года. Тогда при посредничестве Москвы часть группировок сирийской оппозиции покинула провинцию, а часть вошла в состав восьмой бригады пятого добровольческого штурмового корпуса, сформированного при участии российских военных советников. Но были и те, чей статус остался неурегулированным. Один из таких не до конца умиротворенных анклавов находится в районе Деръа-Балад, где проживают около 50 тыс. человек.
В конце июня сирийские власти под предлогом проблем с безопасностью в провинции (нападений на гражданских и военных) потребовали от жителей Деръа-Балад сдать оружие. После отказа квартал был заблокирован.
Россия смогла предотвратить масштабную военную операцию сирийской армии, но без периодических бомбардировок и обстрелов Деръа-Балад все равно не обошлось.
31 августа в сирийских СМИ появились публикации о достижении при посредничестве российских военных соглашения о примирении между переговорным комитетом провинции Деръа, куда входят представители местных племен и оппозиции, и сирийскими властями. Как указывалось — в первую очередь в оппозиционных изданиях — договоренности включали прекращение огня, вход российской военной полиции в Деръа-Балад, в том числе поднятие там российского и сирийского флагов, создание трех совместных пунктов пропуска структур безопасности сирийской армии и восьмой бригады, сдачу оружия и выселение тех, кто не желает идти на соглашение.
Некоторые источники отмечали, что процесс сдачи оружия затронет всего лишь около 40 человек. Правда, в следующие дни условия соглашения постоянно корректировались. В частности, стремительно росло число КПП (с трех до 12), затем в соглашение не вошли несколько кварталов, где закрепилась группа боевиков, которых Дамаск обвиняет в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
2 сентября сообщалось об урегулировании статуса более 100 разыскиваемых властями лиц. И даже осторожные российские военные отвезли журналистов показать, как проходит замирение в Деръа-Балад. До сих пор все слухи о достижении соглашений они не комментировали.
«В Деръа-Балад началась сдача оружия боевиками и урегулирования статуса жителями этого района. Планируется открытие в этом районе полицейского участка и опорных пунктов сил безопасности. В дальнейшем планируется патрулирование района силами российской военной полиции. Россия выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот район», — сообщил в четверг журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Гуляев.
По его словам, участники незаконных вооруженных формирований могут либо воспользоваться амнистией, либо уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии, куда традиционно отправляли всех несогласных мириться с Дамаском.
Однако уже на следующий день стало известно о срыве договоренностей. Сирийская армия вновь вернулась к бомбардировкам Деръа-Балад.
«Боевики запросили 40 автобусов, чтобы покинуть Деръа-Балад и уехать в Иорданию или на север Сирии. С утра автобусы были уже на месте на КПП, но никто не пришел. Боевики опровергли информацию, что они запрашивали автобусы, и настаивают на том, что не хотят уезжать в Иорданию или Турцию», — так объяснил «РИА Новости» ситуацию вокруг провала соглашения глава комиссии по примирению в Деръа со стороны властей Хусейн Рифаи.
У самой оппозиции другая версия. Официальный спикер местного переговорного комитета Аднан аль-Масалме и его соратники не отказываются от просьбы «о перемещении в Турцию и Иорданию». Однако, по их словам, на момент планировавшегося в субботу отъезда они не получили официального ответа от властей этих стран, что их готовы принять, а ехать в Идлиб никто не хочет.
Господин аль-Масалме в беседе с агентством Reuters также подчеркнул, что «новые требования Дамаска невыполнимы». Речь о размещении слишком большого числа блокпостов в жилых кварталах Деръа-Балаад и проведении обысков в домах.
Однако в воскресенье вечером в сирийских соцсетях появилась информация, что комитет Деръа-Балад все же согласился вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей, в том числе о блокпостах, сдаче оружия и уходе несогласных.
Накануне оппозиционный канал «Сурия» распространил сделанную в начале сентября аудиозапись беседы «российского генерала, который ведет переговоры в Деръа» с главами местных племен. «К сожалению, я не знаю, что рассказал вам и рассказывал ли вообще Аднан аль-Масалме. У меня такое ощущение, что он рассказывал только то, что считал нужным», — сетует не названный по имени генерал. По его словам, требования Дамаска, высказанные главой госбезопасности Сирии генералом Хусамом Лукой, практически не менялись. С самого начала речь шла о полной сдаче оружия («не ржавых винтовок, которым пользуются погонщики скота, а оружия, из которого стреляют по солдатам»). После этого предусматривалось, что внутри Деръа-Балад будут расставлены совместные посты «мухабарат» (спецслужб) и вооруженных сил. О каких подразделениях идет речь — регулярной сирийской армии или восьмой бригаде, которую надеялись увидеть местные жители, не уточнялось.
В аудиозаписи отмечается, что генерал Лука все же сделал уступку жителям заблокированного района, «уменьшив список тех, кто не пройдет процедуру примирения, со 184 человек сначала до 75, затем до 50, а потом вообще до нуля».
Правда, у оппозиции Деръа, сохранявшей независимость более десяти лет, нет оснований верить генералу Луке, а также нет желания жить под контролем сирийских спецслужб.
«Похоже, что Россия все-таки пошла на уступки Дамаску, решив сдать Деръа-Балад. Этот район не имеет стратегического значения, очень маленький и не выходит к границам Иордании и Израиля в отличие от еще двух зон в провинции Деръа, где находится сирийская оппозиция, в том числе пророссийская восьмая бригада», — сказал «Ъ» эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его словам, Москве было трудно сдерживать стремления президента Сирии Башара Асада вернуть под свой контроль всю Сирию.
«Начать войну в Идлибе или на северо-востоке Сирии очень рискованно из-за угрозы прямого столкновения с Турцией или США. Что касается юга, то у России есть договоренности с Израилем — не допустить проиранские силы в приграничную зону, а значит нужно сохранить за оппозицией, чей статус был урегулирован в 2018 году, удерживаемые ею территории в провинции Деръа. Кроме того, раз выступив гарантом примирения, Москва должна им остаться. Другое дело Деръа-Балад, чей статус был не решен раньше. В итоге Россия удовлетворяет амбиции Асада и формально не теряет лицо», — сказал эксперт.
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