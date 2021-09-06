Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири

Ранее на встрече с учеными Сибирского отделения РАН Шойгу заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.
«Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — уточнил он в ответе на запрос РБК.
По мнению Шойгу, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».
- между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника».
«Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — заметил Сергей Шойгу.
- В этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, — «Алюминиевая долина».
- В Южной Сибири есть возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля.
- В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.
- Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой.
«И это только “верхушка айсберга”, — заключает Шойгу, добавляя, что появления новых городов синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров “не нужно бояться”.
«Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с “Жигулями”, ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска… Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим», — подчеркнул он.
Определяя объемы и источники финансирования, надо учитывать, что речь идет о запуске программы развития и роста, а не о разовой трате средств, полагает Шойгу.
Задачами федеральных и региональных властей он назвал обеспечение стабильного налогового режима и транспортной доступности, грамотное территориальное планирование и возведение базовой инфраструктуры. Также можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний, отметил Шойгу.
«Советского Союза с Госпланом и Госснабом давно нет. Мы живем в других реалиях и хорошо это осознаем. Поэтому, безусловно, основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири, наряду с государственными средствами, должен являться частный капитал», — заключил он.
В советские годы в Сибири и на Дальнем Востоке был основан ряд новых городов, концентрировавшихся вокруг строящихся промышленных объектов. В 1932 году вокруг места строительства авиационного завода появился Комсомольск-на-Амуре (население в настоящее время — около 240 тыс. человек). Во время строительства Братской ГЭС фактически с нуля был построен город Братск (старый населенный пункт с этим названием был затоплен, сейчас его население — около 230 тыс. человек). Некоторые города основывались вокруг мест добычи полезных ископаемых — например, таким городом стал Мирный в Якутии в районе добычи алмазов (население — 33 тыс. человек), Норильск (получил статус города в 1953 году, население — 181 тыс. человек). Некоторые населенные пункты появились и активно развивались в результате освоения отделенных регионов силами заключенных — так в 1939 году статус города получил Магадан (более 90 тыс. человек).
В современной России с нуля были построены столица Ингушетии Магас и Иннополис в Татарстане.
27 августа о поддержке инициативы Шойгу заявила вице-премьер Виктория Абрамченко — куратор Сибирского федерального округа в правительстве. Она пояснила, что инициатива является развитием тех идей советского времени. «Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров — промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов», — сказала она.
В качестве территорий для реализации планов рассматриваются Ангаро-Енисейский макрорегион (Тува, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область) и территория Южной Сибири, сообщила вице-премьер.
В Кремле идею Шойгу о строительстве новых городов также поддержали. Президент Владимир Путин поручил проработать инициативу министра обороны. «Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович является активным сторонником, я бы сказал даже, локомотивом этого проекта, надеюсь, что так и будет», — сказал глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что саму идею «нужно очень тщательно и скрупулезно обговаривать и готовить».
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