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01:43 (мск), источник: Известия

В России испытали систему минных заграждений с элементами искусственного интеллекта

В войсках завершилась проверка новой системы создания минных полей, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Она состоит из специального комплекса управления и боевых машин «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ». Система способна за короткий срок ставить заграждения любой сложности конфигурации. При этом исключается опасность для мирных жителей и своих войск.

Источник: Известия

По словам источников, «умные» минные поля будут создаваться на отдельных эпизодах стратегических учений «Запад-2021». Со следующего года эта технология будет отрабатываться на учениях всех уровней.

Систему испытывали в ходе учений на полигоне Мулино в Нижегородской области. Как сообщали в Минобороны, тогда инженерные войска впервые применили дистанционный способ блокирующего минирования.

Заграждения устанавливались так, чтобы завести противника в засаду. В ходе маневров военные инженеры применяли перспективные боеприпасы, в том числе противокрышевые мины ПТКМ-1Р.

Испытания инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» завершились в прошлом году. Внешне она похожа на реактивную систему залпового огня. На восьмиколесном бронированном шасси КамАЗа смонтировано два пакета по 25 снаряженных минами ракет. Каждый контейнер можно вооружить противопехотными и противотанковыми боеприпасами в любой пропорции. Система устанавливает минные поля на дистанции от 5 до 15 км. При этом она может задать разную конфигурацию заграждения, в том числе с проходами для своих войск.

Миноукладчик УМЗ-К «Клещ» сейчас находится на финальной стадии испытаний. Машина весом 15 т без боезагрузки сделана на основе КамАЗ-43501 «Патруль», имеет легкое противопульное бронирование. Боекомплект расположен в полуоткрытом кузове, отделенном от кабины водителя бронеплитой. Шесть пусковых устройств установлены на специальных поворотных основаниях с механизмами вертикальной наводки. В походном положении они располагаются вертикально, стволами вверх. При подготовке к бою их разворачивают в нужном направлении и производят отстрел. За один проход УМЗ-К может устанавливать от одного до трех рядов минного заграждения. Оборудование минного поля занимает у экипажа не более 15 минут.

Все современные инженерные боеприпасы снабжены системами самоликвидации. Если противник не пошел на минное поле, по истечении определенного срока оно придет в негодность. Тем самым исключается опасность для местных жителей и своих войск.

Во время загрузки произошла ошибка.
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