Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

Талибы выпустили приказ, приуроченный к началу нового учебного года. В нем говорится, что женщины будут учиться отдельно от мужчин, либо часть помещения, в котором находятся студентки, должна быть ограждена занавесом. Преподавать студенткам смогут только женщины, а в случаях, когда это невозможно — пожилые мужчины «с хорошей репутацией».
Согласно указу, для женщин и мужчин будут предусмотрены отдельные входы в учебное заведение. Занятия у студенток будут заканчиваться на пять минут раньше, чтобы они не смогли встретиться со студентами возле университета.
Эти правила распространяются на частные колледжи и университеты, число которых резко выросло с тех пор, как в 2001 году закончилось первое правление «Талибана».
Боевики уже были у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Тогда власти обязали женщин носить бурку — покрывающую с головы до ног накидку с сеткой в районе глаз, а также запретили работать, учиться, выходить из дома без сопровождения мужчин, а за нарушение этих правил могли забить камнями.
В этом году талибы активизировались после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о выводе американских войск из Афганистана, которые находились там с 2001 года. В течение лета боевики взяли под контроль основные территории, а 15 августа вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили о захвате власти в стране.
17 августа талибы объявили, что права женщин, в том числе на образование, будут защищаться в рамках правил ислама. Кроме того, им будет позволено работать и в одиночку выходить из дома (при условии, что они будут в хиджабе). Пороть или казнить будут только по решению суда, заявили в террористической организации.