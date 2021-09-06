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05:58 (мск), источник: РБК

Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, обязало женщин, которые учатся в частных университетах страны, во время занятий носить абайи — длинные традиционные платья, закрывающие все тело, и никабы — закрывающие лицо головные уборы с прорезью для глаз. Об этом сообщает AFP. Они будут учиться отдельно от студентов, а преподавать им будут женщины либо пожилые мужчины «с хорошей репутацией».

Источник: Reuters

Талибы выпустили приказ, приуроченный к началу нового учебного года. В нем говорится, что женщины будут учиться отдельно от мужчин, либо часть помещения, в котором находятся студентки, должна быть ограждена занавесом. Преподавать студенткам смогут только женщины, а в случаях, когда это невозможно — пожилые мужчины «с хорошей репутацией».

Согласно указу, для женщин и мужчин будут предусмотрены отдельные входы в учебное заведение. Занятия у студенток будут заканчиваться на пять минут раньше, чтобы они не смогли встретиться со студентами возле университета.

Эти правила распространяются на частные колледжи и университеты, число которых резко выросло с тех пор, как в 2001 году закончилось первое правление «Талибана».

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Боевики уже были у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Тогда власти обязали женщин носить бурку — покрывающую с головы до ног накидку с сеткой в районе глаз, а также запретили работать, учиться, выходить из дома без сопровождения мужчин, а за нарушение этих правил могли забить камнями.

В этом году талибы активизировались после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о выводе американских войск из Афганистана, которые находились там с 2001 года. В течение лета боевики взяли под контроль основные территории, а 15 августа вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили о захвате власти в стране.

17 августа талибы объявили, что права женщин, в том числе на образование, будут защищаться в рамках правил ислама. Кроме того, им будет позволено работать и в одиночку выходить из дома (при условии, что они будут в хиджабе). Пороть или казнить будут только по решению суда, заявили в террористической организации.

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