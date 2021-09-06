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05:01 (мск), источник: Известия

В посольстве России на Украине рассказали о гарантиях безопасности на ЕДГ

От украинских властей предварительно «получены сигналы о готовности обеспечить безопасность на участках» в период проведения думских выборов в России, сообщили «Известиям» в посольстве РФ на Украине.

Источник: Известия

«По поводу проявлений радикальных элементов прогнозировать сложно, это будет зависеть от желания и способности местных правоохранителей выполнить то, что нам обещали», — подчеркнули в дипмиссии.

Там также напомнили о том, что в ходе предыдущих выборов предпринимались попытки воспрепятствовать проведению голосования.

«На президентских выборах в 2018 году был полностью блокирован квартал, в котором располагается посольство. Доступ к участкам был закрыт — сотрудников посольства допускали к рабочим местам, а вот граждан к зданию дипмиссии не пускали. Тем не менее, некоторое число российских граждан всё же смогли проголосовать и выборы состоялись», — добавили в посольстве.

Там подчеркнули, что явку прогнозировать пока сложно, однако в дипмиссии «готовы обеспечить избирательные права всех российских граждан, которые придут на избирательные участки». В Центризбиркоме «Известиям» напомнили, что для обеспечения голосования на думских выборах на Украине будут использованы территории посольства в Киеве и всех имеющихся консульств, которые расположены в Одессе, Харькове и Львове.

В Госдуме и Совфеде считают, что провокаций вряд ли удастся избежать.

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