В посольстве России на Украине рассказали о гарантиях безопасности на ЕДГ

«По поводу проявлений радикальных элементов прогнозировать сложно, это будет зависеть от желания и способности местных правоохранителей выполнить то, что нам обещали», — подчеркнули в дипмиссии.
Там также напомнили о том, что в ходе предыдущих выборов предпринимались попытки воспрепятствовать проведению голосования.
«На президентских выборах в 2018 году был полностью блокирован квартал, в котором располагается посольство. Доступ к участкам был закрыт — сотрудников посольства допускали к рабочим местам, а вот граждан к зданию дипмиссии не пускали. Тем не менее, некоторое число российских граждан всё же смогли проголосовать и выборы состоялись», — добавили в посольстве.
Там подчеркнули, что явку прогнозировать пока сложно, однако в дипмиссии «готовы обеспечить избирательные права всех российских граждан, которые придут на избирательные участки». В Центризбиркоме «Известиям» напомнили, что для обеспечения голосования на думских выборах на Украине будут использованы территории посольства в Киеве и всех имеющихся консульств, которые расположены в Одессе, Харькове и Львове.
В Госдуме и Совфеде считают, что провокаций вряд ли удастся избежать.