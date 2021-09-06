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06:21 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны решило увеличить число резервистов

Минобороны приняло решение нарастить численность резервистов в российской армии, сообщает РИА «Новости». В сообщении ведомства не уточняется, сколько сейчас резервистов в армии и на сколько планируется увеличить это число.

Источник: РИА "Новости"

В частности, подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область. Регион будет задействован в рамках учений «Запад-2021», которые пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

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«На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре прошлого года.

Резервист — это резервный военнослужащий, который при необходимости может быть мобилизован.

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