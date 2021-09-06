США призвали «российские оккупационные власти» освободить крымских татар

«Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией», — сказано в заявлении.
Там также сообщили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и заявили об украинской принадлежности Крыма.
4 сентября к зданию ФСБ в Симферополе вышли около 60 человек. Протестующие требовали рассказать, где находятся задержанные крымские татары, у которых правоохранители днем ранее проводили обыски.
«Родственники задержанных и активисты, а также адвокаты собрались возле здания ФСБ для того, чтобы получить информацию о местонахождении этих задержанных. Буквально через некоторое время подогнали машины Росгвардии, автобус, большое количество ОМОНа. Произошло задержание крымских татар», — говорила адвокат Лилия Гемеджи «Эху Москвы».
Прошедшие обыски были связаны с уголовным делом о повреждении газопровода в районе села Привальное, уточнили на радио.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, связывал задержания в Симферополе с проведением форума «Крымская платформа».
«Уже забрали Наримана Джелялова <…> Так РФ реагирует на начало работы “Крымской платформы”. Все задержанные должны быть освобождены», — написал он в Twitter.
Украина уже продолжительное время заявляет о том, что в России и в Крыму незаконно удерживаются крымчане и граждане Украины. Так, в июне 2020 года постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщал, что на территории России и Крыма находятся 94 украинских политзаключенных, около 70 из них — крымские татары. В августе этого года Зеленский просил президента Турции Реджепа Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар.
Россия неоднократно опровергала сообщения о преследовании крымскотатарского населения. Еще в 2014 году глава МИД России Сергей Лавров говорил, что с крымскими татарами нет проблем, депортировать их никто не собирается. «Что касается положения крымских татар, то они граждане Российской Федерации и подлежат обхождению, как любой другой гражданин РФ. Я не слышал о каких-то серьезных проблемах», — заявлял он.