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07:57 (мск), источник: Известия

Путин объяснил важность обсуждения итогов Хабаровского процесса 1949 года

Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности, заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 6 сентября, при обращении к участникам форума.

Источник: РИА "Новости"

Приветствие от главы государства участникам форума зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.

«Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того, чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», — процитировал Новиков слова Путина.

Президент подчеркнул, что на Хабаровском процессе в 1949 году над японскими военными преступниками так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, тем кто был виновен в страшных преступлениях против человечности.

Также Путин отметил, что Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года.

Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» посвящен Хабаровскому процессу, состоявшемуся 25—30 декабря 1949 года. Тогда судили группу из 12 бывших военачальников Квантунской армии, их обвинили в создании и применении в ходе Второй мировой войны бактериологического оружия.

Проведение процесса стало выражением принципиальной позиции СССР по факту разработки и применения Японией бактериологического оружия.

16 августа ФСБ России впервые рассекретило архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить чумную бомбу в 1944 году.

Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. У нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50−100 м над поверхностью земли, что обеспечивало максимальную площадь заражения.

В отрядах 731 и 100 Квантунской армии ставили бесчеловечные опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Выживших подвергали повторным опытам вплоть до их смерти. Создатель бомбы Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.

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