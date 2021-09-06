07:57 (мск), источник: Известия
Путин объяснил важность обсуждения итогов Хабаровского процесса 1949 года
Международный
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Приветствие от главы государства участникам форума зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.
«Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того, чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», — процитировал Новиков слова Путина.
Также Путин отметил, что Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года.
Международный
Проведение процесса стало выражением принципиальной позиции СССР по факту разработки и применения Японией бактериологического оружия.
16 августа ФСБ России впервые рассекретило архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить чумную бомбу в 1944 году.
Бактериологическая бомба была названа в честь
В отрядах 731 и 100 Квантунской армии ставили бесчеловечные опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Выживших подвергали повторным опытам вплоть до их смерти. Создатель бомбы Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.