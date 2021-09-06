Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 сентябряПереименование Ленинграда в Санкт-Петербург, начало конфликта в Чечне и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
12:13 (мск), источник: ТАСС

Суд приговорил членов совета оппозиции Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Такое решение принял в понедельник Минский областной суд, передает корреспондент ТАСС с места события.

Источник: РИА "Новости"

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку — на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой — на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», — заявил председательствующий на процессе судья.

Судья постановил, что Знак и Колесникова признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета.

Судья объявил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии. Как заявил один из адвокатов обвиняемых, защита обжалует приговор областного суда. «Конечно», — сказал адвокат в ответ на соответствующий вопрос.

Дела против Колесниковой и Знака.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября прошлого года. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Затем в феврале нынешнего года в деле появилось обвинение еще по двум статьям УК — в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября прошлого года, ему предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В декабре Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти. 10 февраля Знаку также предъявили обвинения по этим статьям.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.

 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Талибы заявили о завершении военных действий в Афганистане
Россиян предупредили об огромном штрафе за подглядывание в окна
Госдеп призвал «оккупационные власти» освободить татар в Крыму
Менее 18 тысяч заразившихся COVID-19 выявили в России за сутки
В Дании нашли уникальный золотой клад
Новые льготы: какие бонусы и доплаты смогут получить сотрудники
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Кино
Звезда «Сватов» рассказал о перенесенном инсульте Федор Добронравов признался, что после болезни перестал волноваться и расстраиваться по пустякам
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 612
Забавные картинки 502
не-конкурс: 12 рассказов 434
Рейтинг пород собак 429
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь