Военным перечислят единовременную выплату по решению «Единой России»

Выплата в размере 15 тысячи рублей будет также начислена курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов независимо от званий.
«Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, ее получили», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Выплаты гражданам обеспечат в соответствии с указами президента России Владимира Путина. С инициативой о выделении средств пенсионерам глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции. Дать поручение о выплатах военным попросил министр обороны Сергей Шойгу.