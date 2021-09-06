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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Военным перечислят единовременную выплату по решению «Единой России»

Российским военным начнут перечислять единовременную выплату с 6 сентября. Соответствующее решение съезда «Единой России» обеспечило правительство, сообщается в Telegram-канале партии.

Выплата в размере 15 тысячи рублей будет также начислена курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов независимо от званий.

«Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, ее получили», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплаты гражданам обеспечат в соответствии с указами президента России Владимира Путина. С инициативой о выделении средств пенсионерам глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции. Дать поручение о выплатах военным попросил министр обороны Сергей Шойгу.

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