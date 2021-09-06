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14:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Талибы заявляют о взятии Панджшера, лидер повстанцев призвал афганцев к национальному сопротивлению

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил в понедельник, что сопротивление правительственных сил в Панджшерском ущелье сломлено и район перешел под контроль талибов без потерь среди мирного населения.

Источник: Reuters
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В минувшие выходные в Панджшере шли ожесточенные бои между исламистами и Фронтом национального сопротивления Афганистана (ФНСА).

В социальных сетях появились фотографии, на которых талибы стоят у ворот резиденции губернатора провинции.

«Благодаря этой победе и всем последним усилиям наша страна покончила с затяжной войной. Наш народ будет счастливо жить в мире и свободе», — заявил Муджахид.

По его словам, часть повстанцев ФНСА была убита, часть бежала. Талибы обещают не дискриминировать население Панджшера, большая часть которого является этническими таджиками. Они также обещают забыть, что в годы первого прихода талибов к власти в 1996—2001 гг. панджшерцы боролись против них.

«Они наши братья и будут вместе с нами строить лучшее будущее нашей страны», — сказал представитель «Талибана».

Однако ФНСА отвергает заявления о победе талибов в Панджшере.

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Глава отдела Фронта по международным связям Али Майсам Назари сообщил в «Фейсбуке», что заявления талибов не соответствуют действительности и что силы сопротивления по-прежнему удерживают все стратегические позиции в долине.

Лидер повстанцев Ахмад Масуд сообщил в «Твиттере», что он в полном порядке, и призвал всех афганцев подняться на национальную борьбу против исламистов. В своем голосовом обращении он сказал, что талибы нисколько не изменились, лишь еще больше радикализовались.

Масуд заявил, что мир не должен безучастно наблюдать за происходящим в Афганистане, и призвал мировых лидеров хоть как-то исправить совершенные ими ошибки.

В ФНСА это воззвание Ахмада Масуда назвали историческим.

Талибы предупредили, что любые попытки противостоять их власти будут жестко пресекаться.

«Исламский Эмират очень чувствителен к мятежам. Любого, кто попытается поднять голову, ждет расплата. Мы не допустим еще одного очага противостояния», — сказал в понедельник Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле.

Правительство, безопасность и экономика

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию, на которой заявил, что любые попытки мятежа против «Талибана» (организация запрещена в России) будут жестоко подавляться | Источник: AFP

Забихулла Муджахид заявил также, что талибы пока не готовы объявить состав нового правительства.

В отношении ситуации с безопасностью в афганской столице представитель талибов сказал, что все незаконно вооруженные люди будут выдворяться из города. Также, по его словам, в последние дни были задержаны более 300 человек, подозреваемых в воровстве и грабежах.

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Коснулся он и экономической ситуации в Афганистане. По его словам, «Талибан» понимает масштабы проблем в стране, но с установлением мира ситуация должна улучшиться.

Также в понедельник стало известно, что на данном этапе талибы не станут запрещать девушкам учиться в институтах, но обязали их носить на занятия никабы — мусульманскую одежду, полностью скрывающую лицо и фигуру женщины.

Преподавать у них будут женщины или пожилые мужчины с хорошей репутацией.

До прихода талибов большинство афганок носили менее консервативную одежду, ограничиваясь хиджабами — платками, не скрывающими лицо.

В отношении школьного образования для девочек пока ясности нет.

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