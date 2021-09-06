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20:10 (мск), источник: Газета.Ру

Шотландия введет четырехдневную рабочую неделю

Правительство Шотландии объявило о начале проведения эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели на части предприятий. Об этом пишет шотландское издание The Scotsman.

Источник: Reuters
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План по постепенному ограничению количества рабочего времени был в программе победившей на последних выборах Шотландской национальной партии. При этом, по результатам опросов, почти 90% работающих шотландцев одобрили реформу.

«Пилотный план позволит нам лучше понять возможные последствия планирующегося далее общенационального перехода на сокращенное рабочее время», — заявили в правительстве Шотландии.

По информации издания, предприятиям, в которых рабочая неделя ограничится четырьмя днями, выплатят £10 млн. Официальные лица заверили, что несмотря на то, что количество рабочего времени сократится, заработная плата рабочих сохранится на прежнем уровне. При этом, какие именно предприятия и сектора экономики будут задействованы в эксперименте, пока не сообщается.

Иван Булаев

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