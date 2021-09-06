ДНР и ЛНР договорились создать единое экономическое пространство

Первым шагом в этом направлении станет реализация принятых в понедельник программ социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик на 2022−2024 годы.
«Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства. Стороны будут координировать свои усилия, обмениваться опытом и информацией в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования», — говорится в опубликованном заявлении глав ДНР и ЛНР.
Отмечается, что создание единого экономического и таможенного пространства позволит увеличить размеры пенсий и социальных пособий. Также ожидается развитие системы здравоохранения, восстановление жилого фонда, социальных и инфраструктурных объектов.
«В целях реализации программ будут подписаны межгосударственные договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики Республик и улучшения качества жизни наших граждан», — подчеркивается в тексте, публикуемом агентством ДАН.
Ранее, 23 августа, Пасечник опубликовал статью об истории Донбасса и причинах конфликта на юго-востоке Украины. Он указал, что конфликт на Украине, который захлестнул страну в 2013—2014 годах, стал отправной точкой для самоидентификации Донбасса. Пасечник написал, что жителям Донбасса всегда была чужда радикальность майдана и чиновников, которые затем пришли к власти в Киеве.
20 августа полпред ДНР в минской контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что «Украина очень быстро движется по пути саморазрушения» и об этом свидетельствует влияние иностранных государств, международных организаций на принятие решений в стране, а также нарушение прав человека и международного права, вольное отношение к соблюдению договоренностей.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.