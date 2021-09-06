В МИД заявили о «вербовке» россиян западными посольствами

По ее словам, работа россиян была увязана с получением ими гражданства или вида на жительства той страны, на чью дипмиссию они работали. Она отметила, что во многих посольствах при приеме на работу «осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу».
Захарова добавила, что нанятые иностранными посольствами на работу граждане России являлись сотрудниками этих дипмиссий, работали на правительства соответствующих западных стран.
Ранее Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что в числе спонсоров проектов основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексея Навального есть десятки сотрудников иностранных посольств в России.
«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — поделилась она. По словам Захаровой, больше всего средств поступало через дипмиссии США и ФРГ.