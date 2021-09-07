Президент Перу объявил о договоренности с Россией о производстве «Спутника V»

«Я объявляю, что в результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины “Спутник V” в стране», — сказал Кастильо во время обращения к нации, который транслировал канал TVPeru (запись доступна в Twitter, перевод ТАСС).
По его словам, Минздрав позднее представит дополнительную информацию.
Педро Кастильо стал президентом Перу 28 июля. За несколько дней до его инаугурации Минздрав Перу сообщил, что правительство подписало с «дочкой» Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) контракт на поставки 20 млн доз «Спутника V».
Ранее СМИ другой латиноамериканской страны, Аргентины, сообщали о возможности расторгнуть договор о поставках «Спутника V». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что из-за возросшей потребности в вакцине произошел «не срыв, а задержки». РФПИ отрицал изменение или расторжение контракта. Отметим, что производство «Спутника V» на территории Аргентины было запущено еще в апреле.